Зенитчики 28-й ОМБр очищают небо от дронов армии РФ на Торецком направлении

На Торецком направлении в Донецкой области противник активно использует ударные дроны, делая ставку на срыв украинской логистики, эвакуации и уничтожение техники.



Однако бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода успешно этому противостоят. Особую роль в обороне играют расчеты с зенитными FPV-дронами. Но когда в небе одновременно появляются несколько вражеских «пташек», приходится быстро принимать решение.

Зенитно-ракетный артиллерийский дивизион 28-й ОМБр ежедневно выходит на охоту, работая с пулеметами. Это требует молниеносной реакции и несет огромный риск: за считанные секунды нужно заметить вражеский дрон, вычислить его траекторию и скорость — и уничтожить его до того, как он нанесет удар.



Кадры, снятые в момент работы бойцов, когда украинское небо становится чище благодаря тем, кто стоит на его защите.