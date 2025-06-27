Трибунал для РФ. Зеленский поручил разработать четкий план для его запуска

Украина переходит к практической фазе создания международного трибунала. фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил команде Офиса и Министерству иностранных дел сформировать четкий график практических шагов для создания трибунала по преступлению российской армии. Об этом он написал в телеграм.



Глава государства заслушал доклады о результатах внешнеполитической работы за неделю. По его словам, есть ощутимые решения наших партнеров в поддержку Украины, прежде всего на уровне Евросоюза. Кроме того, на встрече обсудили реализацию соглашения Украины и Совета Европы о создании трибунала по российской агрессии против Украины.



Зеленский добавил, что необходимо финализировать договоренности с международными партнерами, обеспечить запуск трибунала и его эффективную работу.



«Нужно реальное достижение справедливости, и этот процесс не должен длиться в течение долгих лет или десятилетий. Наши совместные с партнерами действия ради справедливого наказания России за агрессию должны быть достаточно быстрыми и неизменно профессиональными», — резюмировал глава государства.



Ранее мы писали, что Украина подписала соглашение с Советом Европы о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии России против Украины.

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