Ракетный удар по Чугуеву: пострадали сотрудники предприятия

Вечером 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по Чугуеву, что в Харьковской области. Целью атаки стало гражданское предприятие. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС.



Около 17:00 в результате попадания ракеты вспыхнул пожар на территории одного из производственных объектов. Огонь охватил строительные конструкции здания на площади около 600 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали трое работников предприятия. Для ликвидации последствий обстрела были привлечены 27 спасателей и 4 единицы техники.

Ликвидация пожара после обстрела. Скриншот

Напомним, сегодня, 27 июня, российский дрон атаковал админздание в Константиновке: спасатели ликвидировали пожар