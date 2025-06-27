До 10 тысяч квадратных метров: в Украине создали ИИ-дрон для поиска мин

В Украине разработали инновационный дрон, который способен находить мины с помощью искусственного интеллекта и специализированных сенсоров. Об этом сообщает «Милитарный» со ссылкой на оборонный кластер Brave1.



По данным Brave1, беспилотник с ИИ может обследовать до 10 тысяч квадратных метров заминированной территории всего за одни сутки.

На борту дрона установлены четыре типа сенсоров: RGB-камера, инфракрасная камера, магнитометр, а также разрабатывается интеграция георадара, который в будущем расширит функциональность платформы.

Система обучена распознавать опасные объекты, анализируя магнитные аномалии на картах, что позволяет выявлять взрывоопасные предметы даже под поверхностью земли.