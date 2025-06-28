С Днем Конституции, несломленная Украина!

В этот день мы чествуем не просто документ — мы чтим дух свободы, справедливости и достоинства.



Конституция Украины — это символ нашей веры в то, что каждый человек будет свободен и защищен.

Сегодня, когда страна борется за свое существование, каждый украинец — это живая статья Конституции: о праве на жизнь, о независимости, о свободе выбора.

Сегодня герои на фронте, волонтеры, врачи, спасатели, матери, дети — все пишут новую историю, основанную на нерушимых принципах правды и чести. Наша борьба — это борьба за право жить на своей земле под своим флагом.