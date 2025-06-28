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Одна смена врачей и невозможность сделать звонок в «скорую»: как выживают в Северскодонецке

28 июня 2025, 09:55

Одна смена врачей и невозможность сделать звонок в «скорую»: как выживают в Северскодонецке

Из-за острой нехватки врачей в оккупированном Северскодонецке жители вынуждены нарушать установленный оккупантами комендантский час, чтобы получить хотя бы минимальную медицинскую помощь.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

Медики в городе принимают лишь несколько часов в день, а попасть к ним, не выстояв очереди, практически невозможно. Люди занимают места с 2—3 часов ночи, несмотря на запрет выходить на улицу в ночное время. Они стоят в подъездах многоэтажек — с высокой температурой, кровотечениями или переломами.

Такая ночная очередь стала «новой нормой». К утру собираются уже десятки человек, но талонов не хватает даже половине из них. Медпомощь доступна единицам.

В городе отсутствует мобильная связь, а значит — вызвать «скорую» невозможно. Единственный шанс попасть к врачу — прийти ночью и выстоять многочасовую очередь, рискуя здоровьем и свободой, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном городе Северскодонецк Луганской области остается катастрофической ситуация с медицинским обслуживанием, несмотря на разрекламированные россиянами очередные бригады врачей из Перми. 

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