Одна смена врачей и невозможность сделать звонок в «скорую»: как выживают в Северскодонецке

Из-за острой нехватки врачей в оккупированном Северскодонецке жители вынуждены нарушать установленный оккупантами комендантский час, чтобы получить хотя бы минимальную медицинскую помощь.



Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

Медики в городе принимают лишь несколько часов в день, а попасть к ним, не выстояв очереди, практически невозможно. Люди занимают места с 2—3 часов ночи, несмотря на запрет выходить на улицу в ночное время. Они стоят в подъездах многоэтажек — с высокой температурой, кровотечениями или переломами.



Такая ночная очередь стала «новой нормой». К утру собираются уже десятки человек, но талонов не хватает даже половине из них. Медпомощь доступна единицам.



В городе отсутствует мобильная связь, а значит — вызвать «скорую» невозможно. Единственный шанс попасть к врачу — прийти ночью и выстоять многочасовую очередь, рискуя здоровьем и свободой, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном городе Северскодонецк Луганской области остается катастрофической ситуация с медицинским обслуживанием, несмотря на разрекламированные россиянами очередные бригады врачей из Перми.