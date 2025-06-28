Ночная авария в Луганской области: более трех населенных пунктов без света

В ночь на 28 июня во временно оккупированной Луганской области произошли массовые отключения электроэнергии.



По информации Telegram-канала «Трикутник ∆», Рубежном произошла «авария на подстанции». В результате аварии город остался без света.



Также полностью обесточена Кременная. В Северскодонецке электроэнергия, как сообщается, подается частично — в отдельных районах.



Вчера, 27 июня, сообщалось о полностью обесточенном Лисичанске. Среди причин также указывалась «авария на подстанции».



О причинах аварии и сроках устранения неполадок в городах оккупированной Луганщины пока не сообщается.