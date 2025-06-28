Анджей Дуда прибыл в Киев с прощальным визитом: последний приезд на посту президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с прощальным визитом — это его последний официальный визит в Украину в статусе главы государства. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.



«Я был рад приветствовать настоящего друга Украины Анджея Дуду на Центральном железнодорожном вокзале Киева сегодня утром», — написал Сибига. Он отметил, что Дуда оставался рядом с Украиной на протяжении всех более чем двух лет полномасштабной войны.

Встреча Анджея Дуды в Киеве. Источник: x.com/andrii_sybiha



На киевском вокзале польского лидера встретил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич. Сибига поблагодарил польский народ за «настоящую солидарность» с украинцами и сообщил, что Дуда примет участие в праздновании Дня Конституции Украины — 28 июня, и проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.



Уже в августе 2025 года Анджея Дуду на посту президента сменит Кароль Навроцкий, победивший 2 июня на выборах в Польше.