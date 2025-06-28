Сопротивление «Желтая Лента» напомнила оккупантам о Конституции Украины: две ключевые статьи на улицах семи городов

В День Конституции Украины, 28 июня, активисты движения «Желтая Лента» провели масштабную акцию на временно оккупированных территориях. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.



В семи городах — Донецке, Луганске, Алчевске, Северскодонецке, Мелитополе, Бердянске и Геническе — были распространены ключевые послания, основанные на Основном Законе страны.

Фотоколлаж «Новости Донбасса»

Особое внимание участники движения уделили двум статьям Конституции Украины, которые приобретают особый смысл в условиях российской оккупации:

Статья 1: «Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным и правовым государством»

В условиях, когда на оккупированных территориях законы используются для репрессий, а свобода — преступление, эти слова становятся мощным манифестом несгибаемости.



Статья 2: «Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию»



Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и Крым — это украинская земля, и временная, навязанная силой администрация не может изменить этот факт.



«Борьба продолжается», — подчеркивают участники Движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины.