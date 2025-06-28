Из Москвы в Донецк — в кювет: четверо пассажиров погибли в аварии

Четыре человека погибли в результате аварии на трассе в оккупированной части Луганской области. Инцидент произошел в Меловском районе в ночь на 28 июня. Об этом сообщили оккупационные власти.



Микроавтобус, следовавший по маршруту «Москва — Донецк», съехал в кювет и опрокинулся. За рулем находился 45-летний водитель, занимавшийся коммерческими пассажирскими перевозками. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем, что и стало причиной аварии.



В салоне находились 9 пассажиров. Четверо из них погибли на месте. Сам водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Напомним, в результате аварии на подстанции несколько населенных пунктов в Луганской области остались без электроэнергии.