Новейшая российская бомба-ракета «Гром-1» уничтожена на подлете к Днепру

ПВО Украины уничтожила новейшую российскую бомбу-ракету «Гром-1» на подступах к Днепру. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



По его словам, взрыв, который слышали жители пригородов Днепра, стал результатом успешной работы украинской противовоздушной обороны.

«Взрыв, который слышали в пригороде Днепра, — работа нашей ПВО. Благодарю наших защитников неба за сбитие новейшей бомбы-ракеты „Гром-1“», — написал Лысак в Telegram-канале.

По информации УНН, со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, около 11:30 была зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации врага с территории временно оккупированной части Запорожской области. Ракета пролетела более 100 километров и была уничтожена силами ПВО до того, как достигла пределов города.



На данный момент специалисты изучают обломки, чтобы окончательно определить тип уничтоженного боеприпаса. Предварительно речь идет о новейшей российской разработке гибридного типа — сочетании крылатой ракеты и планирующей авиабомбы, известной под названием «Гром-1», говорится в сообщении.