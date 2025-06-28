Оперативная ситуация на фронте: ВСУ отбили атаки в районе Григорьевки и Белой Горы

Об оперативной обстановке на 16:00 28 июня на Донбассе сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram-канале.
На Лиманском направлении зафиксировано 10 атак в ряде районов населенных пунктов. В двух локациях бои продолжаются.
На Сиверском направлении противник предпринял 5 попыток штурма позиций ВСУ вблизи Григоровки — все атаки были успешно отражены.
На Краматорском направлении враг дважды пытался прорваться в районе Белой Горы, но безрезультатно.
На Торецком направлении противник предпринял четыре штурмовые атаки по позициям наших войск в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки, а также в сторону Яблуновки. На данный момент один бой продолжается.
На Покровском направлении сегодня враг осуществил двадцать девять атак на позиции наших защитников в районах Миролюбовки, Малиновки, Коптево, Удачного, Котляровки, Ореховое и других. В трех локациях боевые действия продолжаются.
На Новопавловском направлении силы обороны Украины успешно отбили четыре вражеские атаки в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Днепроэнергия и Шевченко. Еще два боестолкновения продолжаются.
Противник также предпринимает усилия, чтобы вернуть контроль над селом Котлино в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
152-я отдельная егерская бригада опубликовала кадры уничтожения вражеского укрытия прямо в пределах населенного пункта.