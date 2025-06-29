Этой ночью силы ПВО уничтожили 475 из 537 воздушных целей

Россияне выпустили по Украине рекордные 537 целей. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 29 июня массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Всего россияне использовали 537 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 475 целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



Оккупанты использовали 477 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово и мыс Чауда. Более 250 из них — «Шахеды».



Кроме того, были использованы 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Тамбовской области; 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Воронежской области и Крыма; 41 крылатую ракету Х-101/Искандер-К из Саратовской, Курской и Брянской областей; 5 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря; 3 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области.



По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила 475 целей. 249 сбиты огневыми средствами, 226 — локально потеряны:



- 211 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 225 — локально потеряны/подавлены РЭБ;



- 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 сбита;



- 33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, 1 — локально потеряна;



- 4 крылатые ракеты «Калибр» сбиты.



Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в 8 локациях.



Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила о проведении очередной успешной спецоперации. Силовики нанесли удар по военной инфраструктуре российских оккупационных войск.

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