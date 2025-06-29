Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Летчик F-16 Максим Устименко погиб во время массированной атаки

29 июня 2025, 10:11

Летчик F-16 Максим Устименко погиб во время массированной атаки

При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко. Фото: Википедия При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко. Фото: Википедия

В ночь на 29 июня во время отражения российской атаки погиб украинский летчик 1 класса и пилот F-16 подполковник Максим Устименко. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

«Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней — его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

«Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел», — резюмировали в Воздушных силах.

Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 29 июня массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Всего россияне использовали 537 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 475 целей.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Организации
Воздушные силы ВСУ
События
Война

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:36
Из Москвы в Донецк — в кювет: четверо пассажиров погибли в аварии
12:17
Сопротивление «Желтая Лента» напомнила оккупантам о Конституции Украины: две ключевые статьи на улицах семи городов
10:35
Ночная авария в Луганской области: более трех населенных пунктов без света
09:55
Одна смена врачей и невозможность сделать звонок в «скорую»: как выживают в Северскодонецке
19:57
Российские войска оккупировали три населенных пункта на Донетчине
18:53
Новости оккупации: фельдшеры и акушеры заменят терапевтов
12:22
Аксенов ездит по Крыму под прикрытием мобильного РЭБ
11:34
Россия захватила второе из четырех украинских месторождений лития — Le Figaro
09:27
На оккупированной Луганщине в аварийном состоянии находятся 80% водопроводных сетей: в ОВА рассказали, что известно
20:49
Оккупированные регионы — ресурс для войны: Путин распорядился готовить эти земли под военную логистику
19:49
Дроны ГУР поразили системы ПВО С-400 РФ в Крыму
17:47
Захваченный поселок на Луганщине атаковали беспилотники, в здании «администрации» вспыхнул пожар
14:00
Появилось видео отражения атак БПЛА на эшелон оккупантов
13:29
После сексистского скандала еще один российский артист поехал в Донецк развлекать оккупантов
22:30
На захваченной части Донецкой области два человека подорвались на мине
18:55
В Донецке продлили сроки верификации SIM-карт «Феникса», но очереди никуда не делись
18:07
В группировке «ЛНР» запретили использование спутниковой связи Starlink
16:58
«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцу «Азова»: его обвиняют «в стрельбе по мирному жителю Мариуполя»
15:00
Десятки дронов каждый день атакуют Горловку: как «ДНР» превратила людей в живой щит
11:49
В Луганской области оккупанты будут принудительно мобилизовать жителей даже без паспорта РФ – ОВА
все новости
10:36
Войска РФ за сутки атаковали более 10 раз Донетчину: повреждены дома
10:11
Летчик F-16 Максим Устименко погиб во время массированной атаки
09:49
Этой ночью силы ПВО уничтожили 475 из 537 воздушных целей
09:27
Один погибший и 10 пострадавших за сутки в Донецкой области
17:30
Оперативная ситуация на фронте: ВСУ отбили атаки в районе Григорьевки и Белой Горы
16:31
СБУ уничтожила «Панцирь-С1» и три российских вертолета в Крыму
15:43
Новейшая российская бомба-ракета «Гром-1» уничтожена на подлете к Днепру
14:36
Из Москвы в Донецк — в кювет: четверо пассажиров погибли в аварии
14:00
Цель — «объект №120»: ГУР нанесло удар по военным складам РФ в Брянске
13:16
Донецкая область: 2 погибших, 2 раненых, 37 разрушенных объектов за сутки
12:17
Сопротивление «Желтая Лента» напомнила оккупантам о Конституции Украины: две ключевые статьи на улицах семи городов
11:24
Анджей Дуда прибыл в Киев с прощальным визитом: последний приезд на посту президента Польши
10:35
Ночная авария в Луганской области: более трех населенных пунктов без света
09:55
Одна смена врачей и невозможность сделать звонок в «скорую»: как выживают в Северскодонецке
09:17
С Днем Конституции, несломленная Украина!
08:50
Двое погибших, шестеро пострадавших: удар по Одессе разрушил квартиры в многоэтажке
23:00
До 10 тысяч квадратных метров: в Украине создали ИИ-дрон для поиска мин
22:36
До 50 боев ежедневно и 111 тысяч оккупантов — Сырский о ситуации на Покровском направлении
22:30
В Брянске в результате удара БПЛА ранены четверо гражданских
21:56
Ракетный удар по Чугуеву: пострадали сотрудники предприятия
все новости
ВИДЕО
Оперативная ситуация на фронте: ВСУ отбили атаки в районе Григорьевки и Белой Горы Оперативная ситуация на фронте: ВСУ отбили атаки в районе Григорьевки и Белой Горы
28 июня, 17:30
Цель — «объект №120»: ГУР нанесло удар по военным складам РФ в Брянске Цель — «объект №120»: ГУР нанесло удар по военным складам РФ в Брянске
28 июня, 14:00
Ночная авария в Луганской области: более трех населенных пунктов без света Ночная авария в Луганской области: более трех населенных пунктов без света
28 июня, 10:35
Двое погибших, шестеро пострадавших: удар по Одессе разрушил квартиры в многоэтажке Двое погибших, шестеро пострадавших: удар по Одессе разрушил квартиры в многоэтажке
28 июня, 08:50
Зенитчики 28-й ОМБр очищают небо от дронов армии РФ на Торецком направлении Зенитчики 28-й ОМБр очищают небо от дронов армии РФ на Торецком направлении
27 июня, 21:27
«Нас местные не забьют?» — пленные россияне восстанавливают разрушенный Изюм «Нас местные не забьют?» — пленные россияне восстанавливают разрушенный Изюм
27 июня, 20:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор