Летчик F-16 Максим Устименко погиб во время массированной атаки

При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко. Фото: Википедия

В ночь на 29 июня во время отражения российской атаки погиб украинский летчик 1 класса и пилот F-16 подполковник Максим Устименко. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней — его самолет получил повреждения и начал терять высоту.



«Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел», — резюмировали в Воздушных силах.



Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 29 июня массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Всего россияне использовали 537 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 475 целей.

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