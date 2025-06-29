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Пострадала семья с ребенком в результате российской атаки по Лиману

29 июня 2025, 10:54

Пострадала семья с ребенком в результате российской атаки по Лиману

Россияне атаковали Лиман. Фото: прокуратура Россияне атаковали Лиман. Фото: прокуратура

В воскресенье, 29 июня, российские военные ударили по Лиману Донецкой области. Получила ранения семья с ребенком. Об этом сообщили в прокуратуре.

Как отмечается, в 07:15 войска РФ обстреляли жилую застройку прифронтового города.

«Мишенью для вражеского средства поражения стал жилой 5-этажный дом. В результате атаки в одной из квартир получила телесные повреждения семья - 51-летние муж с женой и их 12-летний сын», — говорится в сообщении.



У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочное ранение, ушибы и отравление угарным газом.  

Кроме того, повреждены фасад, окна и балконы дома.

Прокуроры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы писали, что оккупанты за минувшие сутки, 28 июня, убили одного жителя в Донецкой области. В результате ударов есть пострадавшие.

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