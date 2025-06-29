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Массированный удар: на Ивано-Франковщине пострадала женщина, город во Львовской области частично остался без света, Николаев атаковали баллистикой

29 июня 2025, 12:11

Массированный удар: на Ивано-Франковщине пострадала женщина, город во Львовской области частично остался без света, Николаев атаковали баллистикой

РФ атаковала Украину. Фото: ГСЧС РФ атаковала Украину. Фото: ГСЧС

Российская армия в ночь на 29 июня нанесли массированный удар по Украине с помощью ракет и дронов. Есть данные о разрушениях во Львовской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Смела

По предварительным данным, повреждены три девятиэтажки, также разрушен местный колледж Национального университета пищевых технологий.

Известно, что получили ранения шесть человек, среди них — один ребенок.



Спасатели ликвидировали два пожара, эвакуировали 70 человек и освободили мужчину из лифтовой шахты. На месте работают 81 спасатель и 30 единиц техники.

Дрогобыч

«Было много взрывов, к сожалению, имеем попадание в объект промышленной инфраструктуры. Возник масштабный пожар», — сообщил глава Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк.

Из-за обстрелов Дрогобыч частично обесточен. Энергетики уже занимаются восстановлением света.

Сообщений о пострадавших или погибших нет.

Полтава та Полтавская область 

В Полтаве поврежден вокзал Полтава-Южная: выбиты окна, двери, частично разрушены потолки. Также в результате ударной волны пострадали пригородный вокзал, вагоны и административные здания.

Пассажиры и работники находились в укрытиях. Никто не пострадал, отметили в пресс-службе «Укрзализныци».

В Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий попадания. Из-за падения обломков в Полтавском районе произошло возгорание здания одного из предприятий. Пожар ликвидирован. Также повреждена пристройка жилого дома.



Кроме того, в результате технологического нарушения без света остались 1614 бытовых и 58 юридических потребителей в 18 населенных пунктах Лохвицкой и Великобагачанской громад. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

Запорожская область

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал, что российские захватчики около 6 утра атаковали Степногорск из различного вооружения: КАБы, РСЗО, артиллерия, дроны. Было попадание по многоэтажке.  Информация о пострадавших уточняется.



Николаев

Около 01:28 россияне ударили по городе баллистикой и с 02:56 несколькими группами «Shahed 131/136».

«Под ударом был объект инфраструктуры. Возник пожар, который был ликвидирован спасателями. Повреждены складские здания», — заявил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Пострадавших нет.

Ивано-Франковская область

В результате массированного обстрела обломки российских целей упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Бильшивцивской громад Ивано-Франковского района.

По словам главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, в селе Васючин повреждены окна в церкви, также частично повреждена деревянная колокольня.

Кроме того, в селе Нараевка — травмирована женщина. Она госпитализирована в медицинское учреждение. Также поврежден жилой дом.

Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 29 июня массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Всего россияне использовали 537 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 475 целей. 

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