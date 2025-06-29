Экипаж «Белых ангелов» в Покровске попал под российский обстрел: пострадал полицейский

Российские военные в прифронтовом Покровске ударили по полицейскому экипажу «Белых ангелов». В тот момент правоохранительные органы проводили эвакуацию. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



Как отмечается, утром 28 июня россияне атаковали северную часть Покровска с помощью БПЛА «Молния». В результате удара получили ранения трое человек. Мужчина 1983 года рождения погиб, двое других — женщина 1997 года рождения и мужчина 2004 года рождения — получили осколочные ранения.



«В 10:30 во время эвакуации этих раненых в Добропольскую ЛПУ, которую выполнял экипаж «Белых ангелов», автомобиль был поражен вражеским дроном. В результате обстрела получил ранения полицейский инспектор, был уничтожен автомобиль», — говорится в сообщении.



Кроме того, в 11:30 произошел обстрел хутора Запорожский, пострадал мужчина 1956 года рождения.



Также в 15:00 произошел обстрел центральной части Покровска, повреждено здание.



Ранее мы писали, что в воскресенье, 29 июня, российские военные ударили по Лиману Донецкой области. Получила ранения семья с ребенком.

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