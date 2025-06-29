Российские оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: есть жертва

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Утром в воскресенье, 29 июня, Константиновка попала под удар российских войск. Один гражданский погиб. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В 10:30 состоялся вражеский авиаудар ФАБ-250 с модулем УМПК по городу Константиновке», — отметил он.





По словам Горбунова, в результате обстрела погиб один человек. Кроме того, повреждены многоквартирные дома, торговые павильоны, железнодорожные пути.



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