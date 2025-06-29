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Войска РФ продвинулись в Малиновке — DeepState

29 июня 2025, 14:20

Войска РФ продвинулись в Малиновке — DeepState

Войска РФ продвинулись в Малиновке. Фото: DeepState Войска РФ продвинулись в Малиновке. Фото: DeepState

По состоянию на начало суток 29 июня российская армия продвинулась в Малиновке Запорожской области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

«Враг продвинулся в Малиновке», — говорится в сообщении.

Военные аналитики еще в начале июня писали, что российские военные начали наступательные действия на Малиновку.



Известно, что этот участок долгое время был одним из самых спокойных на фронте. Штурмовые группы россиян начали наступление на Малиновку утром 5 июня.

В DeepState отмечали, что оккупанты многочисленными группами до семи человек проводят наступательные действия с целью занять Малиновку. За первые сутки наступления войска РФ вошли в серую зону и просочились в лесополосы восточнее села.

Некоторые россияне двигались прямо посреди поля в надежде застать Силы обороны Украины врасплох. По словам украинских военных, военная техника на этом направлении почти не фиксируется — россияне используют баги.

Ранее мы писали, что российские войска захватили несколько населенных пунктов в Донецкой области.

 

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