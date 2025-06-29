Россияне убили одного гражданского в селе Лиманской громады

Россияне атаковали село Закитное. Фото: ГСЧС

Оккупационная армия РФ обстреляла село Закитное Донецкой области. Спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело погибшего человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«В Службу спасения поступило сообщение о том, что в разрушенном из-за вражеского обстрела доме в селе Закитное Лиманской громады мог находиться человек. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели и начали поисковые работы», — говорится в сообщении.



Спасатели разобрали 4 тонны разрушенных строительных конструкций, обнаружили и изъяли фрагменты тела, которые были переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей идентификации.





Спасательные работы завершены.



Ранее мы писали, что российские военные ударили по Лиману Донецкой области. Получила ранения семья с ребенком.

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