Россия привлечет Китай к строительству порта и железной дороги в Крыму

Оккупанты хотят строить порт и железную дорогу в Крыму. Фото: СВРУ

Российские захватчики планируют строить порт и железную дорогу во временно аннексированном Крыму. Так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов принял решение о привлечении китайского бизнеса к строительству транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.



По предварительным данным, во время проведения последнего заседания Аксенов заявил о наличии предварительных договоренностей по таким объектам:



- Керченский морской порт (Россия его активно использует для «серого» экспорта);



- инфраструктура озера Донузлав (там расположена база российского военно-морского флота).



Оккупационные власти Крыма планируют пригласить потенциальных китайских строителей посетить Крым. Среди них — China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) – одна из крупнейших компаний по строительству железнодорожной и транспортной магистралей.



Общая сумма капитала оценивается в 10 миллиардов долларов.



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