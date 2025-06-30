Захватчики на оккупированной Луганщине откроют в школах «казацкие классы»

На захваченной части Луганской области откроются 95 казацких классов, что составляет 36% от общего количества. Это произойдет с начала учебного года. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, оккупанты продолжают готовить луганских детей к войне.



«Это — самый большой процент среди всех профилей. К примеру, классов с инженерным уклоном планируют набрать только 20, с медицинским — всего 11, агротехнологическим — около 20. Мирные специальности россиянам не нужны», — уточнил начальник администрации.



Ранее мы писали, что российские захватчики будут подготавливать детей к войне уже с первого класса на оккупированной части Луганской области. В частности, семилетних детей будут обучать управлять беспилотниками.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях