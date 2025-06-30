Дрон атаковал Херсон: один погибший, есть раненый

Удар российского дрона по автомобилям в Херсоне.

Около 11:00 россияне атаковали Центральный район Херсона с дрона. В результате удара сгорел один автомобиль, ещё один — повреждён. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.







В больницу доставлен 51-летний мужчина с осколочными ранениями спины и ожогами ног. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь.



Также стало известно о гибели ещё одной жительницы области в результате вчерашней атаки. Вечером враг обстрелял Корабельный район Херсона, смертельные ранения получила 67-летняя женщина.



«Мои соболезнования родным и близким убитой», — написал глава ОВА.

Напомним, российский беспилотник атаковал ТЦК в Кривом Роге.