Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Появилось видео полёта Ил-76 в небе Украины

30 июня 2025, 13:37

Появилось видео полёта Ил-76 в небе Украины

Ил-76 Воздушных сил Украины. Ил-76 Воздушных сил Украины.

В сети появились кадры полёта Ил-76 Воздушных сил Украины в небе страны, снятые с борта украинского многоцелевого транспортного самолёта Ан-26. Видео опубликовал телеграм-канал военной авиации Air Fighter.

«Эти два самолёта – "трудяги" перевозят много важного груза для нас», — говорится в описании к видео.

По данным СМИ, на вооружении Воздушных сил Украины сегодня находится около десяти самолётов Ил‑76 в составе 25‑й бригады транспортной авиации.

Напомним, в России разбился военный самолет Ил-76, погибло 16 человек.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
АН-26 Ил-76 Воздушных сил Украины

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:39
На оккупированной Донетчине с 1 июля абоненты «Феникса» смогут пройти верификацию на почте
14:35
Оккупанты на ВОТ Херсонщины вербуют детей в пророссийские организации
13:13
Захватчики на оккупированной Луганщине откроют в школах «казацкие классы»
12:28
Оккупированную Горловку атаковали беспилотники: повреждены дома и объекты инфраструктуры
12:23
Оккупанты глушат связь у аэродрома в Саках — АТЕШ
16:25
Россия привлечет Китай к строительству порта и железной дороги в Крыму
14:36
Из Москвы в Донецк — в кювет: четверо пассажиров погибли в аварии
12:17
Сопротивление «Желтая Лента» напомнила оккупантам о Конституции Украины: две ключевые статьи на улицах семи городов
10:35
Ночная авария в Луганской области: более трех населенных пунктов без света
09:55
Одна смена врачей и невозможность сделать звонок в «скорую»: как выживают в Северскодонецке
19:57
Российские войска оккупировали три населенных пункта на Донетчине
18:53
Новости оккупации: фельдшеры и акушеры заменят терапевтов
12:22
Аксенов ездит по Крыму под прикрытием мобильного РЭБ
11:34
Россия захватила второе из четырех украинских месторождений лития — Le Figaro
09:27
На оккупированной Луганщине в аварийном состоянии находятся 80% водопроводных сетей: в ОВА рассказали, что известно
20:49
Оккупированные регионы — ресурс для войны: Путин распорядился готовить эти земли под военную логистику
19:49
Дроны ГУР поразили системы ПВО С-400 РФ в Крыму
17:47
Захваченный поселок на Луганщине атаковали беспилотники, в здании «администрации» вспыхнул пожар
14:00
Появилось видео отражения атак БПЛА на эшелон оккупантов
13:29
После сексистского скандала еще один российский артист поехал в Донецк развлекать оккупантов
все новости
16:14
Митрополита Луганской епархии УПЦ МП Поворознюка заочно осудили за поддержку войны против Украины
15:25
МиГ-29 ВСУ уничтожил базу ремонта дронов армии РФ
14:39
На оккупированной Донетчине с 1 июля абоненты «Феникса» смогут пройти верификацию на почте
14:35
Оккупанты на ВОТ Херсонщины вербуют детей в пророссийские организации
14:34
РФ ежедневно атакует Константиновку: полиция вывезла из прифронтового города шесть человек
14:16
По Харькову россияне впервые ударили новым дроном «Черника» — ГВА
13:37
Появилось видео полёта Ил-76 в небе Украины
13:17
В Сухопутных силах ВСУ заявили, что россияне ударили рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге
13:13
Дрон атаковал Херсон: один погибший, есть раненый
13:13
Захватчики на оккупированной Луганщине откроют в школах «казацкие классы»
12:28
Оккупированную Горловку атаковали беспилотники: повреждены дома и объекты инфраструктуры
12:23
Оккупанты глушат связь у аэродрома в Саках — АТЕШ
12:04
Российские войска ударили дронами по Славянску: спасатели ликвидировали пожары
11:59
На юге Украины засекли дрон РФ с солнечными панелями
11:37
Предположительно, российский беспилотник атаковал ТЦК в Кривом Роге — СМИ
11:11
Российские дроны ударили по Кривому Рогу: есть пострадавшие
11:00
ВСУ ударили JDAM по укрытиям оккупантов в Курской области
10:53
Армия РФ за сутки атаковала Донетчину более 15 раз: в ОВА показали последствия
10:25
Врач-реабилитолог помогала РФ готовить удары по Одессе
09:59
Прифронтовой Покровск попал под российский обстрел: ранена пенсионерка
все новости
ВИДЕО
Момент удара МиГ-29 ВСУ по ремонтной базе дронов армии РФ. МиГ-29 ВСУ уничтожил базу ремонта дронов армии РФ
30 июня, 15:25
Ил-76 Воздушных сил Украины. Появилось видео полёта Ил-76 в небе Украины
30 июня, 13:37
Удар российского дрона по автомобилям в Херсоне. Дрон атаковал Херсон: один погибший, есть раненый
30 июня, 13:13
FPV-дрон, модифицированный солнечными панелями. На юге Украины засекли дрон РФ с солнечными панелями
30 июня, 11:59
В Кривом Роге местные каналы сообщают об ударе российского беспилотника по зданию местного ТЦК. Фото: Реальный Днепр/Тelegram Предположительно, российский беспилотник атаковал ТЦК в Кривом Роге — СМИ
30 июня, 11:37
Кривой Рог подвергся атаке российских дронов. Иллюстративное фото Российские дроны ударили по Кривому Рогу: есть пострадавшие
30 июня, 11:11
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор