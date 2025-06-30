Появилось видео полёта Ил-76 в небе Украины

Ил-76 Воздушных сил Украины.

В сети появились кадры полёта Ил-76 Воздушных сил Украины в небе страны, снятые с борта украинского многоцелевого транспортного самолёта Ан-26. Видео опубликовал телеграм-канал военной авиации Air Fighter.



«Эти два самолёта – "трудяги" перевозят много важного груза для нас», — говорится в описании к видео.



По данным СМИ, на вооружении Воздушных сил Украины сегодня находится около десяти самолётов Ил‑76 в составе 25‑й бригады транспортной авиации.

Напомним, в России разбился военный самолет Ил-76, погибло 16 человек.