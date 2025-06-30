Оккупанты на ВОТ Херсонщины вербуют детей в пророссийские организации

Пропагандистское мероприятие оккупантов на ВОТ Херсонщины: детей в российской форме привлекают к участию в организации «Движение первых» под видом «патриотического воспитания». Фото: ИИ

На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты активно привлекают детей к участию в пророссийских молодежных структурах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



По словам местного коллаборациониста Владислава Ярченко, сейчас в регионе действует более 10 пропагандистских организаций. Самая масштабная из них — кремлевский проект «Движение первых», в который уже завербовали более 7 100 детей.



Кроме этого, оккупанты активно расширяют сеть так называемых «студенческих корпусов спасателей». За официальной ширмой «обучение основам безопасности» фактически ведется милитаризованное «воспитание патриотов», ориентированное на подготовку подростков к службе в интересах государства-оккупанта.



В Центре сопротивления отмечают: такая деятельность является попыткой долгосрочной колонизации и уничтожения украинской идентичности нового поколения. Все факты, фамилии и причастные структуры фиксируются для привлечения виновных к ответственности в будущем.

Ранее стало известно, что Россия готовит детей на оккупированной Луганщине к войне против Украины. Также оккупанты закрывают детсады Донецкой области для размещения военных и переселенцев.