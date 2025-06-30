РФ ежедневно атакует Константиновку: полиция вывезла из прифронтового города шесть человек

Из Константиновки вывезли шесть человек. Фото: ГСЧС

Российская армия ежедневно атакует прифронтовую Константиновку с помощью различного вооружения. В частности, дроны обстреливают эвакуационные автобусы. Недавно правоохранительным органам удалось вывести из города шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



В ведомстве уточнили, что с ухудшением ситуации все больше людей решаются на эвакуацию.



«В полицию обратилась 67-летняя жительница города, она попросила эвакуировать ее и 84-летнюю свекровь, которая нуждалась в медицинском сопровождении. Вместе с правоохранителями участие в эвакуации принимали работники Гуманитарной миссии «Пролиска», — говорится в сообщении.



Женщины приехали в Киевскую область.



Также удалось эвакуировать еще одну семью — 80-летнего мужчину с родными, все они выехали в Одесскую область.



Кроме того, полицейские помогли выехать 76-летней Раисе Николаевне. У женщины нет родных, теперь она будет жить на Киевщине.





Ранее мы писали, что «Белый ангел» и волонтеры эвакуировали из Покровска мужчину, перенесшего инсульт. Он пролежал две недели без помощи, рядом с ним все это время находилась его собака.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях