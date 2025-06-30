МиГ-29 ВСУ уничтожил базу ремонта дронов армии РФ

Момент удара МиГ-29 ВСУ по ремонтной базе дронов армии РФ.

МиГ-29 Воздушных сил ВСУ уничтожил мастерскую по ремонту БПЛА российской армии. Об этом сообщил батальон Сил беспилотных систем Flying Skull.



Отмечается, что украинские операторы выявили российских военных, которые обустроили ремонтную базу для дронов на юге Украины.



«Flying Skull вычислил — МиГ-29 ликвидировал», — говорится в описании к видео.



Удар по оккупантам был нанесён высокоточными крылатыми бомбами GBU-39. Предварительно, по ремонтной базе выпущено три боеприпаса.

Напомним, российские военнослужащие атаковали промышленную зону Славянска с помощью шести дронов.