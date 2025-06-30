Российские военные дронами охотятся на мирных жителей и эвакуацию в Покровске – ГВА

Покровск. Фото: Национальная полиция

В городе Покровск Донецкой области ситуация с безопасностью только ухудшается. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.



По его словам, 29 июня был случай, когда российский FPV-дрон повредил эвакуационный автомобиль в городе.



«Однако это же не единичные случаи. Это уже, я думаю, пятый или шестой случай, когда агрессор охотится на эвакуационные автомобили. Также на прошлой неделе россияне повредили наш мусоровоз, сожгли рабочую машину нашего коммунального предприятия», – сказал Добряк.



Начальник ГВА отметил, что за июнь в Покровске погибли 19 людей, еще 40 – получили ранения.



«И почти 90% – это исключительно FPV-дроны. То есть мы видим, что идет просто охота на мирных жителей и эвакуацию. Это просто военное преступление. Сейчас просто бьют все, что двигается. На велосипеде люди, на машине или пешком – все равно охотятся. Хотя оператор видит, что это обычный человек, мирный житель – все равно убивают людей», – добавил он.

Напомним, что в ВСУ ответили, могут ли сейчас российские войска окружить Покровск.