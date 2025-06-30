Украинские войска продвинулись в Часов Яре – ISW

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные данные, опубликованные 28 и 29 июня, свидетельствуют о том, что украинские силы продвинулись в центральной части Часов Яра и юго-восточнее села Белая Гора.



По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на Краматорском направлении зафиксировали пять боестолкновений вблизи Часов Яра и Белой Горы.

Напомним, что ВСУ продвинулись и оттеснили российскую армию дальше от Сум.