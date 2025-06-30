Армия РФ пытается блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию – ВСУ

Ситуация вблизи Покровска и Мирнограда. Фото: карта Генштаба ВСУ

На Покровском направлении за минувшие сутки российская армия сосредоточила атаки вблизи поселка Новоэкономическое, сел Русин Яр, Полтавка, Владимировка, Разино и Мирное. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



С целью блокирования Покровско-Мирноградской агломерации оккупанты атаковали украинские подразделения недалеко от сел Миролюбовка и Проминь. Также оккупанты пытались продвигаться в сторону поселка Удачное, сел Троицкое, Новониколаевка, Орехово и Алексеевка.



«Продолжаются тяжелые бои. Противник пытается развить наступление за счет реализации численного превосходства», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что российские военные дронами охотятся на мирных жителей и эвакуацию в Покровске.