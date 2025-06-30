«Россияне пытаются лезть без остановки»: в DeepState рассказали о «серой зоне» в Днепропетровской области

«Серая зона» вблизи села Дачное на Днепропетровщине. Фото: карта DeepState

На Новопавловском направлении российская армия продолжает активно оказывать давление по линии населенных пунктов от села Новополь до села Новосергеевка. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Это участок, где произошло много изменений на карте за последнее время и нанесено больше всего «серой зоны» по площади в одном месте. В частности, сейчас на уточнении находится район сел Алексеевка, Богатырь и Зеленый Кут, где продвинулись оккупанты. По словам аналитиков, скорее всего, эти населенные пункты в скором времени перейдут в «красную зону».



«Неожиданным для нас оказался отрезок сел Ялта-Зирка-Поддубное, где россияне нашли место для продвижения мимо населенных пунктов и позиций Сил обороны Украины и фиксировались в Поддубном. Поэтому и увеличилась «серая зона» в направлении этого села, но продвижение оккупантов там пока без закрепления, где нашим бойцам удается их уничтожать в процессе продвижения. Также осуществляются активные штурмовые действия в районе села Шевченко, которое противник почти полностью оккупировал, и в районе села Вольное Поле, где очень часто фиксируются россияне. В ближайшее время можно ожидать частых обновлений на данных участках», – заявили в DeepState.



Аналитики подтвердили, что недалеко от села Дачное в Днепропетровской области появилась «серая зона».



«Относительно «серой зоны» – происходит фиксация противника в данном районе, который пытается лезть туда без остановки, чтобы закрепиться хотя бы в посадке. Но бойцы Сил обороны прилагают усилия, чтобы сразу уничтожать и не дать российской армии закрепляться и накапливаться. Эти одноразовые забеги не несут ни тактической, ни стратегической выгоды, но являются «неприятным звоночком» об ухудшении обстановки. Подобную ситуацию мы наблюдали в районе поселка Котляровка и села Орехово, где было много разговоров о заходе врага на Днепропетровщину. Но украинским бойцам удается сдерживать давление врага», – добавили в DeepState.

Напомним, что на карте DeepState впервые появилась «серая зона» на Днепропетровщине. В ВСУ заявили, что войска РФ не перешли границу.