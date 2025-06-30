Атака БПЛА на военный аэродром «Мариновка»: три самолета Су-34 полностью сгорели, еще два – частично

В ночь на 27 июня в результате атаки украинских БПЛА уничтожены и повреждены пять истребителей-бомбардировщиков Су-34 на военном аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники.



Три самолета сгорели полностью, еще два – частично. Один российский военнослужащий получил ранения.



Также беспилотники той ночью пытались поразить газораспределительную станцию «Газпромтрансгаз».

Напомним, что ранее в Генштабе ВСУ предварительно сообщали о поражении четырех Су-34 на аэродроме «Мариновка».