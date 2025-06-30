Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Взрывы в Донецке: над городом поднимается дым, работает ПВО

30 июня 2025, 21:59

Взрывы в Донецке: над городом поднимается дым, работает ПВО

Фото: Telegram/Supernova+ Фото: Telegram/Supernova+

В оккупированном Донецке вечером 30 июня работает ПВО. Раздаются взрывы. Оккупационная власть «ДНР» заявляет об обстреле города. Над городом поднялся столб дыма.

По предварительным данным, есть прилет по территории металлургического завода в Донецке. 

По данным паблика Supernova+, удар пришелся по расположению штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Предварительно, обстрел велся ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Также в сети опубликовали фото крупного пожара, предположительно, в районе между Ясиноватой и Донецком. Эта информация проверяется.

ТЕГИ

Места
Ясиноватая Донецк
Прочее
последствия обстрела

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
В Донецке под удар попало здание бывшего проектного института — там могли быть военные или члены «ДНР»
22:30
В Донецке после обстрела загорелся рынок
21:59
Взрывы в Донецке: над городом поднимается дым, работает ПВО
14:39
На оккупированной Донетчине с 1 июля абоненты «Феникса» смогут пройти верификацию на почте
14:35
Оккупанты на ВОТ Херсонщины вербуют детей в пророссийские организации
13:13
Захватчики на оккупированной Луганщине откроют в школах «казацкие классы»
12:28
Оккупированную Горловку атаковали беспилотники: повреждены дома и объекты инфраструктуры
12:23
Оккупанты глушат связь у аэродрома в Саках — АТЕШ
16:25
Россия привлечет Китай к строительству порта и железной дороги в Крыму
14:36
Из Москвы в Донецк — в кювет: четверо пассажиров погибли в аварии
12:17
Сопротивление «Желтая Лента» напомнила оккупантам о Конституции Украины: две ключевые статьи на улицах семи городов
10:35
Ночная авария в Луганской области: более трех населенных пунктов без света
09:55
Одна смена врачей и невозможность сделать звонок в «скорую»: как выживают в Северскодонецке
19:57
Российские войска оккупировали три населенных пункта на Донетчине
18:53
Новости оккупации: фельдшеры и акушеры заменят терапевтов
12:22
Аксенов ездит по Крыму под прикрытием мобильного РЭБ
11:34
Россия захватила второе из четырех украинских месторождений лития — Le Figaro
09:27
На оккупированной Луганщине в аварийном состоянии находятся 80% водопроводных сетей: в ОВА рассказали, что известно
20:49
Оккупированные регионы — ресурс для войны: Путин распорядился готовить эти земли под военную логистику
19:49
Дроны ГУР поразили системы ПВО С-400 РФ в Крыму
все новости
23:00
В Донецке под удар попало здание бывшего проектного института — там могли быть военные или члены «ДНР»
22:49
ВСУ взяли в плен камерунцев, которые в российской армии воевали против Украины на Северском направлении: кадры
22:30
В Донецке после обстрела загорелся рынок
22:00
Российской армии ставили цель – до 1 июля захватить Торское под Лиманом – ВСУ
21:59
Взрывы в Донецке: над городом поднимается дым, работает ПВО
21:34
Атака БПЛА на военный аэродром «Мариновка»: три самолета Су-34 полностью сгорели, еще два – частично
21:13
«Россияне пытаются лезть без остановки»: в DeepState рассказали о «серой зоне» в Днепропетровской области
20:37
Армия РФ пытается блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию – ВСУ
19:23
Украинские войска продвинулись в Часов Яре – ISW
18:46
Российские военные дронами охотятся на мирных жителей и эвакуацию в Покровске – ГВА
18:29
Украина получила от Канады 1,7 млрд долларов доходов от замороженных активов РФ
18:10
Российская армия продвинулась вблизи границы Донецкой и Днепропетровской областей – DeepState
17:44
На карте DeepState впервые появилась «серая зона» на Днепропетровщине: в ВСУ заявили, что войска РФ не перешли границу
17:11
В России подростки спели гимн Украины: на них завели уголовное дело за «реабилитацию нацизма»
17:10
ВСУ продвинулись и оттеснили российскую армию дальше от Сум – Генштаб
16:14
Митрополита Луганской епархии УПЦ МП Поворознюка заочно осудили за поддержку войны против Украины
15:25
МиГ-29 ВСУ уничтожил базу ремонта дронов армии РФ
14:39
На оккупированной Донетчине с 1 июля абоненты «Феникса» смогут пройти верификацию на почте
14:35
Оккупанты на ВОТ Херсонщины вербуют детей в пророссийские организации
14:34
РФ ежедневно атакует Константиновку: полиция вывезла из прифронтового города шесть человек
все новости
ВИДЕО
Пленные камерунцы на Северском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ взяли в плен камерунцев, которые в российской армии воевали против Украины на Северском направлении: кадры
30 июня, 22:49
Ситуация вблизи села Торское на Донетчине. Фото: карта DeepState Российской армии ставили цель – до 1 июля захватить Торское под Лиманом – ВСУ
30 июня, 22:00
Фото: Telegram/Supernova+ Взрывы в Донецке: над городом поднимается дым, работает ПВО
30 июня, 21:59
В России подростки спели гимн Украины: на них завели уголовное дело за «реабилитацию нацизма» В России подростки спели гимн Украины: на них завели уголовное дело за «реабилитацию нацизма»
30 июня, 17:11
Момент удара МиГ-29 ВСУ по ремонтной базе дронов армии РФ. МиГ-29 ВСУ уничтожил базу ремонта дронов армии РФ
30 июня, 15:25
Ил-76 Воздушных сил Украины. Появилось видео полёта Ил-76 в небе Украины
30 июня, 13:37

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор