Взрывы в Донецке: над городом поднимается дым, работает ПВО

Фото: Telegram/Supernova+

В оккупированном Донецке вечером 30 июня работает ПВО. Раздаются взрывы. Оккупационная власть «ДНР» заявляет об обстреле города. Над городом поднялся столб дыма.



По предварительным данным, есть прилет по территории металлургического завода в Донецке.

По данным паблика Supernova+, удар пришелся по расположению штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Предварительно, обстрел велся ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Также в сети опубликовали фото крупного пожара, предположительно, в районе между Ясиноватой и Донецком. Эта информация проверяется.