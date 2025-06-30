Пленные камерунцы на Северском направлении. Фото: кадр из видео

На Северском направлении украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна, которые воевали в составе российской армии против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе 20-го полка беспилотных систем К-2 ВСУ.



Метугена Уна-на Жан Пафе и Анатоль Франк утверждают, что направлялись в Россию «делать шампунь и лечить зубы».



«Однако в аэропорту российской столицы их встретили не как спасателей от жира и перхоти, а как «дешевые заменители» российских солдат. Они понимали, что их одевают в «болотную форму» не для посадки репы. Однако оба подписали контракт, за что им пообещали 1 миллион 100 тысяч рублей. Это гораздо меньше, чем режим предлагает собственным гражданам, но для Камеруна – приличные деньги», – отметили в К-2

Напомним, что российской армии ставили цель – до 1 июля захватить село Торское Донецкой области.