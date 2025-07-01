Россияне ранили полицейского в Покровске во время эвакуации: он получил осколочное ранение ноги

В полиции рассказали об эвакуации из Покровска и состоянии раненого полицейского. Фото: скриншот

Полицейский экипажа «Белый ангел» Константин Туницкий, который попал под российский обстрел в Покровске 28 июня во время эвакуации, находится в больнице с осколочными ранениями ноги. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Константин Туницкий проходит лечение, у него осколочное ранение ноги, угрозы жизни нет. «Белый ангел» стремится вернуться в строй в ближайшее время и продолжить спасать граждан», — говорится в сообщении.



Известно, что в городе получила ранения пара в результате удара россиян. Оба получили тяжелые ранения, у 42-летнего мужчины диагностировали травматическую ампутацию ноги. Полицейские оказали им первую помощь и отправились в больницу.



«В этот момент российские войска ударили по автомобилю дроном «Молния». Машина получила многочисленные повреждения и не могла ехать дальше», — рассказал начальник подразделения «Белый ангел» Геннадий Юдин.



В результате атаки в полицейском авто погиб мужчина 1983 года рождения.

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