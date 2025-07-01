Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: аккаунт Сырского в Facebook

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил скопление личного состава и военной техники на полигонах. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Facebook.

«Мое безусловное требование — обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках — запрещено!», — заявил Сырский.

Он подчеркнул, что необходимо соблюдать требования по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также правильно и своевременно оповещать о воздушной тревоге.

Напомним, 22 июня Сухопутные силы Украины сообщили о трех погибших и 11 раненых в результате российского удара по одному из украинских полигонов.