Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил скопление личного состава и военной техники на полигонах. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Facebook.
«Мое безусловное требование — обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках — запрещено!», — заявил Сырский.
Он подчеркнул, что необходимо соблюдать требования по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также правильно и своевременно оповещать о воздушной тревоге.
Напомним, 22 июня Сухопутные силы Украины сообщили о трех погибших и 11 раненых в результате российского удара по одному из украинских полигонов.
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