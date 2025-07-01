Трое людей пострадали в Константиновке в результате артобстрела армии РФ

Российская армия утром, 1 июля, третий раз за день обстреляла из ствольной артиллерии Константиновку Донецкой области. В результате атаки пострадало мирное население и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов и пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
Как отмечается, получили ранения 52-летняя женщина и ее 32-летний сын. Также на улице ранен еще один гражданский. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказана медицинская помощь.
По словам Горбунова, повреждены многоквартирные и частные дома. Кроме того, серьезные разрушен фасад административного здания экстренной медицинской помощи, а также четыре торговые павильоны.
Кроме того, повреждены две линии газоснабжения. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий аварии.
Ранее мы писали, что ночью и рано утром, 1 июля, россияне ударили по Константиновке.
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