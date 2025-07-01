Более 90 учеников в Славянской громаде сдали НМТ на «отлично»

Среди 11-классников 93 ребенка написали с «отличием» НМТ. Фото: скриншот

По состоянию на 2025 год в Славянской громаде Донецкой области насчитывается 1773 выпускников. Кроме того, среди одиннадцатиклассников есть ученики, которые сдали Национальный мультипредметный тест (НМТ) на «отлично». Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в эфире «Суспільне. Студія».



«У нас среди одиннадцатиклассников 1030 выпускников, среди девятиклассников — 743. Почти такое же количество детей, как и до полномасштабного вторжения. Среди 11-классников 93 ребенка написали с «отличием» НМТ. Одна девушка набрала 200 баллов по трем предметам», —сообщил он.





Кроме того, Лях рассказал, что летом дети Славянской громады имеют возможность отдохнуть в безопасных городах Украины, в частности, на Закарпатье. Для этого было выделено дополнительно 1,5 млн гривен. Финансирование осуществляется из местного и областного бюджета.



Начальник администрации добавил, что в этом году в Славянске завершился проект по реконструкции бомбоубежища в городской больнице.



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