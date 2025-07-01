Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Более 90 учеников в Славянской громаде сдали НМТ на «отлично»

01 июля 2025, 14:48

Более 90 учеников в Славянской громаде сдали НМТ на «отлично»

Среди 11-классников 93 ребенка написали с «отличием» НМТ. Фото: скриншот Среди 11-классников 93 ребенка написали с «отличием» НМТ. Фото: скриншот

По состоянию на 2025 год в Славянской громаде Донецкой области насчитывается 1773 выпускников. Кроме того, среди одиннадцатиклассников есть ученики, которые сдали Национальный мультипредметный тест (НМТ) на «отлично». Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в эфире «Суспільне. Студія».

«У нас среди одиннадцатиклассников 1030 выпускников, среди девятиклассников — 743. Почти такое же количество детей, как и до полномасштабного вторжения. Среди 11-классников 93 ребенка написали с «отличием» НМТ. Одна девушка набрала 200 баллов по трем предметам», —сообщил он.



Кроме того, Лях рассказал, что летом дети Славянской громады имеют возможность отдохнуть в безопасных городах Украины, в частности, на Закарпатье. Для этого было выделено дополнительно 1,5 млн гривен. Финансирование осуществляется из местного и областного бюджета.

Начальник администрации добавил, что в этом году в Славянске завершился проект по реконструкции бомбоубежища в городской больнице.

Ранее мы писали, что российские захватчики будут готовить детей к войне уже с первого класса на оккупированной части Луганской области. В частности, семилетних детей будут учить управлять беспилотниками.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Лях
Места
Славянск Донецкая область
Прочее
Дети
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:45
Удар по Донецку: что оккупанты прятали в здании бывшего института
11:36
В Украину из оккупации удалось вернуть трех детей — Ермак
10:10
Глава группировки «ЛНР» заявил о полном захвате Луганской области российскими войсками
09:33
В оккупированном Луганске после атаки БПЛА возникли крупные пожары
23:00
В Донецке под удар попало здание бывшего проектного института — там могли быть военные или члены «ДНР»
22:30
В Донецке после обстрела загорелся рынок
21:59
Взрывы в Донецке: над городом поднимается дым, работает ПВО
14:39
На оккупированной Донетчине с 1 июля абоненты «Феникса» смогут пройти верификацию на почте
14:35
Оккупанты на ВОТ Херсонщины вербуют детей в пророссийские организации
13:13
Захватчики на оккупированной Луганщине откроют в школах «казацкие классы»
12:28
Оккупированную Горловку атаковали беспилотники: повреждены дома и объекты инфраструктуры
12:23
Оккупанты глушат связь у аэродрома в Саках — АТЕШ
16:25
Россия привлечет Китай к строительству порта и железной дороги в Крыму
14:36
Из Москвы в Донецк — в кювет: четверо пассажиров погибли в аварии
12:17
Сопротивление «Желтая Лента» напомнила оккупантам о Конституции Украины: две ключевые статьи на улицах семи городов
10:35
Ночная авария в Луганской области: более трех населенных пунктов без света
09:55
Одна смена врачей и невозможность сделать звонок в «скорую»: как выживают в Северскодонецке
19:57
Российские войска оккупировали три населенных пункта на Донетчине
18:53
Новости оккупации: фельдшеры и акушеры заменят терапевтов
12:22
Аксенов ездит по Крыму под прикрытием мобильного РЭБ
все новости
15:38
Бывший заместитель Шойгу получил 13 лет лишения свободы
15:02
В Нижегородской области РФ разбился военный самолет
14:58
Россияне протащили украинского военного, привязав к мотоциклу — боец «Айдара»
14:48
Более 90 учеников в Славянской громаде сдали НМТ на «отлично»
14:45
Удар по Донецку: что оккупанты прятали в здании бывшего института
14:07
Сырский запретил скопление личного состава и военной техники на полигонах
14:01
Трое людей пострадали в Константиновке в результате артобстрела армии РФ
13:44
Вкус традиций: как в одном борще смешались рецепты востока и запада Украины
13:39
При атаке дронов по военному заводу в российском Ижевске погибли три человека
12:11
Россияне ранили полицейского в Покровске во время эвакуации: он получил осколочное ранение ноги
12:03
Россияне ударили ракетой по Каменскому району Днепропетровской области: есть погибшие и раненые — ОВА
11:36
В Украину из оккупации удалось вернуть трех детей — Ермак
11:27
Три района Донецкой области попали под российские обстрелы за сутки
11:03
Войска РФ атаковали Константиновку: есть повреждения
10:45
Дроны ударили по военному заводу в российском Ижевске
10:32
Российский дрон ранил мужчину в прифронтовом Покровске
10:10
Глава группировки «ЛНР» заявил о полном захвате Луганской области российскими войсками
10:03
Ночью ПВО сбила 47 дронов из 52
09:39
За сутки на Донетчине ранены трое людей в результате российских обстрелов
09:33
В оккупированном Луганске после атаки БПЛА возникли крупные пожары
все новости
ВИДЕО
Разрушенное здание проектного института цветных металлов в Донецке. Первые кадры после удара. Скрин видео: Exilenova_plus Удар по Донецку: что оккупанты прятали в здании бывшего института
01 июля, 14:45
В полиции рассказали об эвакуации из Покровска и состоянии раненого полицейского. Фото: скриншот Россияне ранили полицейского в Покровске во время эвакуации: он получил осколочное ранение ноги
01 июля, 12:11
Беспилотники атаковали военное предприятие в российском Ижевске. Фото: Exilenova+/Тelegram Дроны ударили по военному заводу в российском Ижевске
01 июля, 10:45
Пожар в оккупированном Луганске после атаки беспилотников. Фото: ИЦ/Тelegram В оккупированном Луганске после атаки БПЛА возникли крупные пожары
01 июля, 09:33
Пленные камерунцы на Северском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ взяли в плен камерунцев, которые в российской армии воевали против Украины на Северском направлении: кадры
30 июня, 22:49
Ситуация вблизи села Торское на Донетчине. Фото: карта DeepState Российской армии ставили цель – до 1 июля захватить Торское под Лиманом – ВСУ
30 июня, 22:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор