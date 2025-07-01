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В селе Покровского района неизвестные жестоко убили боксера и его семью

01 июля 2025, 18:20

В селе Покровского района неизвестные жестоко убили боксера и его семью

Неизвестные убили боксера Владислава Карпачева.Фото: Федерация бокса Украины Неизвестные убили боксера Владислава Карпачева.Фото: Федерация бокса Украины

В селе Гришино Покровского района Донецкой области 26 июня произошло жестокое убийство. Неизвестные в военной форме убили украинского боксера Владислава Карпачева 1999 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса Украины.

Кроме того, была убита его мать — Галина Карпачева 1975 года рождения, также под удар попали домашние животные.

«Вместе с семьей он стал жертвой ужасного преступления. Это - болезненная и невыразимая потеря для всего боксерского сообщества», — говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства происшествия окончательно не выяснены — известно, что после преступления исчез личный автомобиль Владислава: Toyota Camry (АН1070РА).

Блогер Станислав Сикарио первый рассказал на своей соцстранице новость об убийстве Владислава Карпачева. Кроме того, он опубликовал фотографии убитого. 



1 июля начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк прокомментировал убийство семьи.

«Да, нам известно об этом ужасном случае. Им занимаются правоохранительные органы — наше Покровское РУП. Уверен, что это — чистый криминал, то есть это не военные. Возможно, переодетые в военных, но это уголовное производство, уголовное преступление», — заявил он.

Редакция «Новостей Донбасса» отправила запрос в Покровское районное управление полиции ГУНП в Донецкой области для выяснения всех деталей этого преступления.


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