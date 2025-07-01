Россия может потерять свои боеспособные подразделения в попытках прорваться на Днепропетровщину – ВСУ

Ситуация вблизи границы Донетчины и Днепропетровщины. Фото: карта DeepState

Россияне очень хотят выйти к границе Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



Однако, по его словам, этого не произошло, несмотря на многочисленные анонсы.



«Тем не менее, туда брошены очень большие силы. И произойти это, ну объективно, может, если россияне не будут совсем считаться с жертвами. И если давление будет усиливаться и усиливаться, а оно там на самом деле нарастает. Поэтому это, скажем так, история о том, что россияне для достижения сугубо декларативной политической цели могут попытаться действительно уничтожить свои боеспособные подразделения и могут попытаться пойти на такой гамбит», – отметил Трегубов.

Напомним, что российская армия оккупировала село Коптево в Донецкой области.