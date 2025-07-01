Появилось видео потерпевшего аварию Су-34 в Нижегородской области

1 июля 2025 года в Нижегородской области потерпел аварию российский бомбардировщик Су-34. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Видео опубликовал телеграм-канал «Полковник ГШ».
В сети появилось видео, снятое очевидцами перед крушением. На кадрах видно, как самолет летит с выпущенным шасси. Во время съёмки свидетели опознают в нём Су-34. Позже информация подтвердилась.
По данным, штурман катапультировался, но получил травмы при приземлении и погиб — парашют зацепился за дерево. Минобороны РФ подтвердило аварию. Причины происшествия выясняются.
Ранее стало известно, что военный самолет Су-34 потерпел крушение 1 июля в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.
Напомним, изначально сообщалось, что разбился российский военный самолет. Предполагалось, что это был истребитель Су-27.
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