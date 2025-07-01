Путин и Макрон впервые с 2022 года провели телефонный разговор: что они говорили об Украине

Глава Кремля Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: коллаж «Новости Донбасса»

1 июля состоялся телефонный разговор главы Кремля Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом стало известно из сообщения Кремля.



Они обсудили войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке.



«При рассмотрении ситуации вокруг Украины Владимир Путин напомнил, что «украинский конфликт» – это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали в Украине «антироссийский плацдарм», потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку «киевского режима» различными современными вооружениями. Говоря о перспективах мирного урегулирования, Путин подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин «украинского кризиса» и опираться на новые территориальные реалии», – заявили в Кремле.



В Елисейском дворце рассказали, что телефонный разговор продолжался более двух часов.



Макрон подтвердил непоколебимую поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он призвал к скорейшему установлению прекращения огня и началу переговоров между Украиной и Россией для крепкого и долгосрочного урегулирования войны.



«Они продолжат обсуждение этого вопроса», – сказали в Елисейском дворце.



Это был первый разговор Путина и Макрона с 2022 года.

Напомним, что 28 июня действующий президент Польши Анджей Дуда с прощальным визитом прибыл в Украину.