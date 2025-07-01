Украинские войска нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на оккупированной Донетчине

30 июня Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ в оккупированной Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В настоящее время потери российских войск уточняются.



«Этот высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка», – рассказали в Генштабе.

Как сообщалось, в оккупированном Донецке ночью 30 июня произошел обстрел. Под ударом оказалось здание бывшего Донецкого государственного научно-исследовательского и проектного института цветных металлов. Также в ночь на 1 июля обстрел пришелся по району оккупированной Ясиноватой.



В Генштабе ВСУ не уточняют, где именно располагался пункт оккупантов, по которому ударили Силы обороны.

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Напомним, что дроны ГУР поразили истребитель Су-30 и систему ПВО «Панцирь-С1» в оккупированном Крыму.