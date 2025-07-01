Россия нанесла ракетный удар по Гуляйполю: погиб командир 110-й бригады ВСУ Сергей Захаревич и другие военные

Погибший командир 110-й механизированной бригады ВСУ Сергей Захаревич. Фото: бригадный генерал ВСУ Сергей Собко

1 июля весь день продолжался разбор завалов после российского ракетного удара по селу Гуляйполе Днепропетровской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, в результате обстрела есть потери – и военные, и гражданские.



«Погибли командир 110-й механизированной бригады ВСУ, полковник Сергей Захаревич, другие ребята из бригады. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара – я жду доклада. Всем, кто был ранен, оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены. Мы обязательно ответим россиянам на этот удар», – заявил президент.



В Генеральном штабе ВСУ также подтвердили гибель Захаревича.



В пресс-службе Сил обороны юга Украины рассказали, что 1 июля в 09:15 армия РФ двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» ударила по Гуляйполю.



Разрушены дом культуры, два магазина и повреждены частные дома.



«Есть пострадавшие и погибшие среди местного населения», – отметили военные.

Напомним, что украинские войска нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на оккупированной Донетчине.