Войска России обстреляли Новохатское в Донецкой области: есть погибший и раненый

1 июля российская армия обстреляла село Новохатское Волновахского района. Об этом сообщили в Комарской сельской военной администрации.



В результате удара погиб один человек, еще один – получил ранения.



«Повреждены частные дома», – рассказали в администрации.

Напомним, что 1 июля Россия нанесла ракетный удар по селу Гуляйполе Днепропетровской области, в результате чего погиб командир 110-й механизированной бригады ВСУ Сергей Захаревич и другие военные. Также есть жертвы и пострадавшие среди гражданских.