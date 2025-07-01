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Войска России обстреляли Новохатское в Донецкой области: есть погибший и раненый

01 июля 2025, 22:13

Войска России обстреляли Новохатское в Донецкой области: есть погибший и раненый

1 июля российская армия обстреляла село Новохатское Волновахского района. Об этом сообщили в Комарской сельской военной администрации.

В результате удара погиб один человек, еще один – получил ранения.

«Повреждены частные дома», – рассказали в администрации.

Напомним, что 1 июля Россия нанесла ракетный удар по селу Гуляйполе Днепропетровской области, в результате чего погиб командир 110-й механизированной бригады ВСУ Сергей Захаревич и другие военные. Также есть жертвы и пострадавшие среди гражданских.

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