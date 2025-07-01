Россия в июне оккупировала больше всего украинской территории в 2025 году – DeepState

Российский оккупант. Фото: Минобороны РФ

В июне российская армия оккупировала 556 квадратных километров украинской территории. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Это является наилучшим для россиян показателем в 2025 году, а динамика мая сохранилась и в июне. В самый критический для Украины ноябрь 2024 года ВС РФ захватили 730 квадратных километров.



Больше всего продвижений оккупантов в июне пришлось на Новопавловское и Покровское направления – 29% и 27%. Среди лидеров и Сумщина с показателем 18%. То есть три четверти всех продвижений были в трех местах. Последняя четверть приходится на другие участки фронта чуть ли не в равных пропорциях – по 4-6% на отрезок.



«Продвижение врага обусловлено проблемами с людьми, которые критичны сейчас для обеих сторон. Но у россиян, как очевидно, еще есть запасы личного состава. Падение механизации атак – очередное подтверждение проблем врага с техникой, которую он пытается заменить мотоциклами и багги. А штурмовые действия врага силами одного или трех пехотинцев уже не являются диковинкой. В то же время количество этих групп остается значительным», – отметили аналитики.

Напомним, что российская армия оккупировала село Коптево в Донецкой области.