Минобороны Украины: Киев не получал официальных уведомлений о заморозке поставок от США

Сегодня в ряде медиа появилась информация о приостановке военных поставок Украине со стороны Пентагона. В связи с этим Министерство обороны Украины выступило с официальным заявлением.

В нем говорится, что украинская сторона обратила внимание на сообщения о задержке отдельных компонентов ранее одобренных пакетов оборонной помощи от США и в настоящее время выясняет актуальные обстоятельства по каждому элементу поставок.

При этом Министерство обороны Украины подчеркивает, что официальных уведомлений о приостановке или пересмотре графиков передачи вооружения не поступало. Ведомство работает с фактическими данными и проверяет детали по каждому пункту.

Для уточнения ситуации Украина запросила телефонный разговор с американскими коллегами. О результатах этих контактов планируется сообщить дополнительно как со стороны Минобороны, так и Министерства иностранных дел.



Отдельные публичные комментарии, прозвучавшие в Украине в связи с этой темой, могут не отражать всей полноты фактической информации. Министерство призывает ориентироваться на официальные и проверенные источники.

В заявлении также подчеркивается критическая важность сохранения устойчивости, бесперебойности и предсказуемости в предоставлении согласованной оборонной помощи, особенно в контексте укрепления систем противовоздушной обороны.

Украина выражает благодарность Соединенным Штатам за поддержку и высоко ценит усилия американских партнеров, направленные на достижение устойчивого мира, говорится в сообщении.