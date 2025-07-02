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Войска России ударили по Дружковке и Покровску: погибли два человека, еще шесть – ранены

02 июля 2025, 14:35

Войска России ударили по Дружковке и Покровску: погибли два человека, еще шесть – ранены

Последствия удара по Дружковке. Фото: Донецкая ОВА Последствия удара по Дружковке. Фото: Донецкая ОВА

2 июля российская армия обстреляла города Дружковка и Покровск в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В Покровске россияне убили двух мужчин и ранили женщину. Еще двое мужчин получили ранения на дороге между Покровском и городом Родинское.

В Дружковке в результате ударов дронами-камикадзе «Шахед» пострадали три человека. Повреждены четыре дома.

Напомним, что ночью 2 июля армия РФ обстреляла поселок под Дружковкой, в результате чего есть погибшая и раненый, под завалами могут быть люди.

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