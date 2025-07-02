Россия смогла пополнить военный бюджет из-за отказа Трампа от введения новых санкций — NYT

Из-за отказа Трампа ввести новые санкции против РФ Путин смог пополнить военный бюджет страны. Иллюстративное фото

Отсутствие новых санкций при администрации Дональда Трампа привело к тому, что уже введенные санкции стали менее эффективны, и это позволило России получить деньги и оборудование, необходимые для продолжения войны в Украине, пишет американское издание The New York Times.

В статье отмечается, что администрация Джо Байдена ввела больше 6200 санкций, нацеленных в том числе на борьбу со схемами по уклонению от санкций. В последние недели его пребывания на посту президента было введено в три раза больше санкций, чем в среднем вводилось каждый месяц до этого.

Однако эффект от санкций, введенных при прошлой американской администрации, сокращается, следует из анализа газеты.

Журналисты обнаружили больше 130 компаний в Китае и Гонконге, которые сообщают о продаже подсанкционных чипов в Россию, и ни одна из этих компаний не находится под санкциями.

В качестве примера издание приводит зарегистрированную в Гонконге девять месяцев назад компанию HK GST Limited. Она продает чипы, необходимые для производства крылатых ракет. В феврале у нее появился сайт. Анализ кода этого сайта и контактных данных владельцев домена позволил связать его с четырьмя другими компаниями и сделать вывод о том, что одни и те же люди создают новые юрлица для обхода санкций, пишет NYT.

Выводы издания подтверждает в заметке экономист Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова. По ее образному выражению, в случае с санкциями «нужно продолжать бежать, чтобы просто оставаться на месте».

США не только отказались от введения новых санкций, но и частично смягчили давление на Россию, отмечает NYT.

Газета приводит в пример снятие санкций с жены Бориса Ротенберга Карины в апреле, а также сворачивание работы группы по выявлению российских активов KleptoCapture.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил на прошлой неделе, что Вашингтон пока не будет вводить дополнительные санкции против России, поскольку по-прежнему хотят иметь возможность для переговоров о мирном соглашении.