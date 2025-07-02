Российские войска атаковали пожарных в Дружковке с дрона — фото

На Донетчине российские войска нанесли удар по спасателям: повреждена пожарная техника. Во время ликвидации последствий обстрела частного жилого сектора в Дружковской громаде 2 июля оккупанты прицельно атаковали спасателей с помощью дрона. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Личный состав не пострадал: пожарные своевременно приостановили работы и отошли на безопасное расстояние.

В результате удара повреждена пожарная автоцистерна — взрывной волной выбило окна и деформировало отсеки автомобиля.

2 июля российская армия обстреляла города Дружковка и Покровск в Донецкой области.

В Покровске россияне убили двух мужчин и ранили женщину. Еще двое мужчин получили ранения на дороге между Покровском и городом Родинское. В Дружковке в результате ударов дронами-камикадзе «Шахед» пострадали три человека. Повреждены четыре дома.